En entrevista con Carlos Loret de Mola, el director de Evaluación Institucional de la UNAM y aspirante a la Rectoría, Imanol Ordorica Sacristán, dio a conocer que la universidad está lista para una serie de cambios profundos, su propuesta no tiene relación con ningún partido político y señaló “Graue ha sido muy respetuoso con nuestras diferencias políticas y siempre ha apoyado mi trabajo… Siempre reclame una decisión más contundente sobre el plagio de Yasmín Esquivel” y propuso emitir una sanción simbólica en contra de la ministra.

Ordorika Sacristán dijo que se tardaron en reaccionar sobre el plagio de Esquivel por lo que pudiera opinar el presidente, antes de entrar a lo jurídico debieron emitir una sanción, en la UNAM se tiene que mantener una capacidad crítica sin que se imponga el silencio, evitar acciones para que se perjudique el presupuesto y una relación de respeto con la Presidencia para argumenta a favor del incremento.

“Nuestra comunidad es crítica y no está dispuesta a subordinarse a nadie… la comunidad se puede expresar con toda la libertad, la UNAM es una comunidad que se articula a través de la investigación y el conocimiento, puede tener opiniones muy fuertes… eso nunca ha puesto en peligro a la universidad siempre ha logrado su autonomía”.

Al ser cuestionado de su relación con Claudia Sheinbaum aseguró que tienen una relación cercana pero no la frecuenta, “no soy parte de la 4t no soy parte de morena”; promovió una visión del mundo democrática, participativa y transparente, además espera que quien llegue a la Rectoría tenga la capacidad de mantener una postura autónoma y no tener sumisión.