Sheinbaum es la que toma las decisiones en Morena: Ricardo Monreal

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el senador de Morena con licencia, Ricardo Monreal, señaló que se cumplió una etapa en el proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional con la entrega del bastón del mando a Claudia Sheinbaum, la toma de decisiones ahora es de la coordinadora nacional.

Monreal dijo que se bajó de la contienda para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por que lo ven como un hombre distante del presidente, yo no podría tener el apoyo de los simpatizantes, ellos están muy fuertes, muy cerrados y están en contra de todo lo que no sea afín al mandatario, en la capital se va a reproducir lo mismo, se va a optar por una figura muy cercana a la ex jefa de Gobierno.

“El segundo y tercer lugar podrían optar por el gabinete o la bancada de Morena y los demás elegir entre posiciones plurinominales, los seis tendrían un espacio en el gabinete o en las cámaras, eso está aprobado en el Consejo… Yo soy un hombre muy serio, no soy ambicioso sin principios, veo que si uno de los empleados de más confianza de la ex jefa de Gobierno, ahora nuestra coordinadora, es llamado a renunciar antes de que se inicie el proceso interno es muy clara la lectura y me sucedería lo mismo”.

Sobre Marcelo Ebrard puntualizó que cree que se equivoca en prolongar su “agonía” además de que afecta a Morena y genera desconfianza, le va a causar problemas si no pensaba irse, lo más sensato es llegar a un acuerdo, “tiene un peso específico en el país, no lo subestimo creo que incluso deberíamos buscarlo”, la demanda se va a declarar improcedente por que una de las clausulas del Consejo Nacional es que era impugnable la encuesta.

El ex aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México declaró que no tiene una ruta definida, lo que tiene claro es que seguirá dando clases en la UNAM y no va a regresar al Senado, apoyará a Morena en todas las posiciones, votará por Sheinbaum y seguirá a quien resulte candidato del partido para la capital.