En entrevista con Carlos Loret de Mola, el integrante del equipo de Marcelo Ebrard, Daniel Andrés Sibaja, dio a conocer que tienen videos y pruebas contundentes de las incidencias que existen en la encuesta de Morena y la que tiene más es la casa encuestadora del propio partido, el equipo de Ebrard pide que sea lo más democrático y transparente, “nosotros tenemos nuestros números y sabemos que es una contienda muy cerrada”.

“Lo decimos antes del conteo porque uno es demócrata cuando gana y cuando pierde, porque si no se daña nuestro partido”.

Sibaja dijo que en las mesas han aceptado invalidar las secciones y pide que el conteo se lleve a cabo en condiciones claras para todas y todos; las irregularidades se mostraban desde que no llegaban las muestras y compañeros ya sabían dónde se aplicarían, “cuando llegaban ya había una manipulación”.

Nos dijeron que no debe mencionarse a los medios por que se mancha el partido, pero lo que queremos es que se revise, nosotros no queremos “reventar” el proceso, queremos que sea democrático y transparente, que se determine antes de empezar con el conteo de las urnas, es un proceso donde las incidencias son muy graves, no estamos rompiendo con el movimiento, puntualizó.

El integrante del equipo de Marcelo Ebrard aseguró que están confiados en que haya una ponderación adecuada para que todos los compañeros salgan en unidad, la narrativa de Morena es no mentir, no robar, ni traicionar, creyeron que no se observaría la encuesta, concluyó.