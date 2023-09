Se aproxima una elección que va a dividir a México: Luis Donaldo Colosio

Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de Monterrey, descarto ser candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. En entrevista con Carlos Loret de Mola declaró que no es su tiempo por que no quiere ser quien divida a la oposición debido a que se aproxima una elección muy complicada y la prioridad deber ser que le vaya bien al país.

Colosio dijo que mucha gente lo que quiere es que pierda Morena, la 4T o el presidente y ese no es su propósito. Lo importante es mejorar el sistema educativo, la seguridad, el sistema de salud, se tiene que dejar a un lado los conflictos entre partidos.

“MC ha trabajado muchos años para poderse consolidar como una vía autónoma que pueda ser una buena alternativa para la gente, lo único que pedimos es que sea una candidatura de verdad y que no se preste para dividir, que sea una fuerza que sume, ya veremos si la estrategia de Dante Delgado será la adecuada, hay muchas preocupaciones”.

El presidente municipal de Monterrey señaló que el gobernador, Samuel García, tiene legitimas aspiraciones para aspirar a la Presidencia y sería una candidatura con gran fuerza, pero el clima político de Nuevo León es bastante complejo, alguien responsable tendría que quedar al frente del estado para no generar una crisis social.

Sobre el Frente Amplio por México y la decisión de Enrique Alfaro puntualizó que no comparte su postura, la forma en la que “rompió”, pero esta en todo su derecho, sólo que tendrá que respetar las decisiones de MC. El Frente tiene buena militancia, pero no tiene los adecuados liderazgos, “Xóchitl Gálvez me parece la persona correcta”, concluyó.