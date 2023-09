Chucky Lozano está listo para volver al PSV

Hirving “Chucky” Lozano regresa al PSV de Países Bajos. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el futbolista señaló que la gente lo recibió muy bien y está listo para volver a jugar tras lesionarse, únicamente está esperando el permiso para poder comenzar a entrenar con el equipo.

“Están esperando algunos papeles para poder dar el permiso, ahorita no puedo jugar estoy encerrado, estoy esperando la aprobación para poder incorporarme al equipo”.

Lozano dijo que en su paso por el Napoli creció personal y futbolísticamente, hubo periodos donde no jugaba, “es complicado para un futbolista mexicano venir a Europa, el futbolista mexicano no tiene tanta vitrina en el fútbol europeo, no nos valoran como tiene que ser, hay mucho racismo y envidia, eso para todos los futbolistas es más complicado”.

Al no llegar a un acuerdo laboral decidió salir del Napoli, a pesar de eso, esta muy agradecido, fue una gran experiencia lograr el campeonato del club.

El futbolista declaró que regresará a la Selección Mexicana, la directiva ha hecho un trabajo muy importante… “Tenemos que trabajar muchísimo, tengo fe en que podamos hacer algo importante”.

Sobre el Mundial de Qatar puntualizó que terminó muy frustrado y le costó recuperarse, fueron muchos los motivos del desempeño de México, tanto el entrenador como los jugadores no estaban conectados.