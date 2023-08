Esta tarde se dio a conocer que Xóchitl Gálvez ganó en las dos encuestas del Frente Amplio por México. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el analista, José Antonio Crespo, señaló que esta en riesgo la consulta del FAM del próximo domingo si se baja de la contienda Beatriz Paredes, debido a que mostrará un proceso menos democrático que en Morena.

Crespo dijo que lo ideal es que Beatriz Paredes debe continuar y terminar con el proceso, ahora que se sabe que Xóchitl ganó tienen una ventaja y le quita sentido a la consulta, lo ideal hubiera sido que se dieran a conocer los resultados al final, “tengo la impresión de que va a declinar y se suspenderá todo el esfuerzo de la consulta del domingo y se va a echar para abajo”.

“No tiene sentido anular la consulta cuando era el eje definitorio que iba a distinguir el proceso… era algo que no se había dado en México… No se cuales sean las razones, ojalá las expliquen bien, ojalá nos lo aclaren porque si no va a quedar la idea de que fue un acuerdo… El terminar el proceso en la urna el 3 de septiembre favorece a la ciudadanía, a todos, a la candidata”.

El analista puntualizó que no son normales los resultados de la primera encuesta en comparación con la que se dio a conocer hoy, lo que llama la atención es que los resultados son distintos y aseguró que lo que si es un hecho es que esta si está bien hecha, la metodología es la adecuada.

Ya está todo listo para la consulta del domingo y en la plataforma ya se encuentra la información de los lugares donde pueden participar, si llega a declinar Paredes van a tener que explicar al público para quitar las acusaciones sobre que PRI, PAN y PRD engañaron a los ciudadanos, “aquí nada más va a llegar una candidata, allá todos van a terminar el proceso y dirán nuestro proceso es más democrático”, concluyó.