Sheinbaum es la candidata, se decidió desde hace años: Gibrán Ramírez

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el analista político, Gibrán Ramírez, dio a conocer que el presidente decidió desde hace años que la candidata será Claudia Sheinbaum, las encuestas sólo van a reflejar la complicidad de los medios de comunicación que la impusieron.

Ramírez dijo que Sheinbaum es la candidata del sistema, “todas las cúpulas empresariales han estado en sus eventos”, la secretaria del Bienestar se convirtió en su promotora, “desde el día que inauguraron las sucursales del Banco del Bienestar el dedo señalaba hacia ella”.

“El presidente no necesitará hacer trucos como acostumbra Mario Delgado cuando no suelen ser los candidatos que les gustan, mucho se explica por los negocios que hace el partido con algunas casas encuestadoras… tienen que coincidir porque si no comprometen su prestigio”.

Sobre Marcelo Ebrard puntualizó que tuvo una pésima campaña que no lo benefició, su mejor opción es romper con la historia política y no existe otra manera para acercarse a la presidencia más que con Movimiento Ciudadano.