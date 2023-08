La conversación dentro de MC no es la mejor: Francisco Valdés Ugalde

El analista, académico y escritor, Francisco Valdés Ugalde, señaló que Movimiento Ciudadano llegó a una situación límite muy difícil que no han podido resolver, el retiro o la expresión de Enrique Alfaro de tomar distancia refleja la necesidad importante de definir una ruta que no marca aún el partido, existe mucha gente en desacuerdo por que no se han sumado al bloque opositor, así lo declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola.

Valdés Ugalde dijo que el PRI es el motivo de que MC no se sume a la alianza opositora, pero no está clara la razón, no hay ningún partido que se salve de la crítica, incluido Movimiento Ciudadano.

“A mí me gustaría escuchar a Dante que le reclama al PRI, nada más dice que con él ni a la esquina, pero no hay un balance serio de las razones”.

Sobre el fenómeno Xóchitl Gálvez aseguró que es difícil pronosticar el futuro por que aún estamos lejos de la elección y espera que logre consolidarse y abrirse paso, no se trata de una persona, sino de un movimiento, una alianza.

El analista puntualizó que puede ganar o Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes, “ayer Beatriz decía que ella creía que no sería Sheinbaum la candidata de Morena porque no se perfila, porque no se distingue”, pero existe una gran probabilidad de que sean dos mujeres las que compitan por la Presidencia de la Republica.

Este Gobierno cambia las reglas para que exista incertidumbre en los resultados, pero han surgido manifestaciones por parte del Poder Judicial, el Poder Legislativo, gubernaturas y la sociedad civil que no quieren permitir modificaciones para que el voto se respete, concluyó.