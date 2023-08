Yo apoyo a Xóchitl Gálvez, tendremos una mujer presidenta: Margarita Zavala

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la diputada del PAN, Margarita Zavala, declaró que apoya a Xóchitl Gálvez y señaló que le pareció sensato que Santiago Creel se retirara de la contienda para coordinar al Frente Amplio por México.

Zavala dijo que le gusta su estilo, el hecho de que sea ingeniera, que entiende los problemas sociales y ambientales, además de que sus niveles de popularidad son muy altos, es un fenómeno con retos, “hace mucho que no se habían emocionado con una candidatura opositora”.

“Que estén hablando es una cosa, yo conozco bien al PAN, tengo mucho contacto, yo no lo veía así, que la estructura del partido no estaba con Xóchitl era una percepción no una realidad, internamente había una idea de que debería ser Xóchitl”.

¡Qué diferencia con Morena! Aquí hay altura, dignidad, cortesía; además tenemos la fuerza y la razón para ganar. https://t.co/SgKcRa5wzz — Margarita Zavala (@Mzavalagc) August 22, 2023

Sobre el Movimiento Regeneración Nacional puntualizó que no se compara lo que pasa en el Frente con el proceso de Morena porque no hay debates, ni foros y están involucrados en el tema de recursos públicos y aseguró que en los eventos que organizan hay puro acarreo, “ahí si se verá más entrenada la oposición, se puede y se ganará”, concluyó.