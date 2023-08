Beatriz Paredes sabe que no hay pruebas en mi contra: Xóchitl Gálvez

Beatriz Paredes comentó en el segundo foro que la persona que tiene que representar al Frente Amplio por México tiene que tener una hoja de servicios libre de denuncias. En entrevista con Carlos Loret de Mola, Xóchitl Gálvez, declaró que seguramente dirá que se refería a otra persona por que tiene la vieja política del PRI de no decir las cosas de frente.

“La denuncia que yo tengo es porque salió de la Presidencia de la República porque nunca hubo una denuncia, no existe… Yo no permití construcciones irregulares, al contrario, las combatí y las destruí… tengo las agallas y no tengo cola que me pisen, no hay una cosa ilegal en mi persona… Los tres partidos deben reconocer que a partir que tu servidora hay competencia, desde hace unas semanas todos decían que ganaría Morena”.

Gálvez dijo que le están sirviendo los debates para prepararse, tiene que entender los problemas del país ya que no sólo en Lagos de Moreno hay inseguridad, también en Culiacán, Tijuana, Celaya, lugares donde la gente ya no puede salir, hace falta inteligencia, se requiere corazón para no defender a los delincuentes y mano firme.

La aspirante a representar al Frente puntualizó que mañana presentará su propuesta económica, “a mí me interesan los pobres, sólo que a Morena le interesa que se queden pobres, este Gobierno se olvidó de 10 millones de personas que viven en pobreza extrema y de eso el presidente no quiere hablar”.

Sobre lo que pasa en Morena señaló que lo que les incomoda es que siempre fue Claudia Sheinbaum la preferida y lamenta la situación porque Marcelo Ebrard le parece un hombre brillante que a diferencia de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México se atreve a pensar diferente y decir las cosas.