En entrevista con Carlos Loret de Mola, Enrique de la Madrid, aspirante a representar al Frente Amplio por México, declaró que, si en sus manos estuviera cambiaria las reglas del Comité Organizador para que los cuatro pasarán a la siguiente etapa debido a que los foros les interesan a las personas, además de que se trata de elegir a la mejor opción posible.

De la Madrid dijo que se siente satisfecho por haber tocado importantes temas con unidad y respeto para enfrentar los problemas del país, “yo considero que no he cometido ni actos ilegales ni de corrupción, en eso yo me siento muy tranquilo”.

“Pude hablar de este México que se está desangrando, donde se les caen los hospitales con todo y pacientes, donde van mal con los libros de texto”.

Sobre la pausa que estableció el PRD señaló que si pudiera invitaría a Miguel Ángel Mancera y a Silvano Aureoles, “en la política también hay que ser flexibles, el mundo cambia y el PRD es importante en la alianza”, concluyó.