La gente no está mejor: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, aspirante a representar al Frente Amplio por México declaró en entrevista con Carlos Loret de Mola que es la número uno en las encuestas y espera pasar a la siguiente etapa del proceso.

Gálvez dijo que hay que aprehender mucho sobre el manejo de los tiempos y de los temas en los foros, tienen que presentar ideas porque propuestas son las que permite el INE. El tema económico tiene que ser prioritario, la violencia es el tema más importante y lo que está pasando con las medicinas, “la verdad de las cosas es que la gente no está mejor”.

Al ser cuestionada sobre la situación del PRD en el Frente señaló que el Comité Organizador tendrá un debate interno para aclarar la situación, todos los que se postularon tuvieron problemas porque Morena quiso interferir, “yo no tengo la información de ellos yo me quede con 550 mil firmas”.

El siguiente paso es una encuesta en vivienda y otra telefónica, yo espero pasar a la siguiente etapa, al siguiente foro, “a mí me va muy bien en la calle la gente me ubica, yo soy campañera y se cuando me conocen y cuando no”, concluyó.