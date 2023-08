Mauricio Tabe descarta secuestro exprés en el caso de Iñigo Arenas

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, hablo sobre el caso del empresario Iñigo Arenas y declaró que no es un caso de seguridad en torno a la zona donde se encuentra el antro República, no existen recientemente denuncias, no fue un secuestro exprés y si fuera así asume la responsabilidad.

“No estoy diciendo que no haya problemas con los antros… No hay más casos de denuncia e invitamos a la población que si conocen a alguien relacionado con alguna lo informen a las autoridades”.

Se buscó al secretario de seguridad ciudadana, al jefe de investigación, se identificaron las calles donde estuvo, desconocemos cómo se trasladó, recibimos información de la autoridad de Naucalpan donde solicitaron la ambulancia y lo encontraron sin vida, han sido reservados con la investigación, explicó el alcalde.

Tabe dijo que la responsabilidad que tienen los antros con los clientes es de garantizar la seguridad en el interior, cuidar a sus consumidores, pero el hecho de que lleguen a su casa no piensa que sea su trabajo y asumió que las autoridades deben de encargarse de la seguridad pública para que exista un orden en la demarcación.