Existe una gran controversia por el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar. En entrevista con Carlos Loret de Mola, el profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, Marco Fernández, señaló que es preocupante lo que quieren imponer por el problema en el aprendizaje de los estudiantes debido a la crisis educativa que se vive en consecuencia de la pandemia de covid-19.

Fernández dijo que la narrativa que presentan esta basada en la visión del Gobierno, en materias como matemáticas reducen el contenido, los textos tienen errores y han sido sustituidos por autores desconocidos, “uno observa el tinte sesgado de la forma en la que se presentan ciertos hechos históricos y legales”.

Se vuelve un hecho de injustica con respecto a la educación, los elementos deben de ir conectados para que se puedan planear las clases, existe una gran incertidumbre por que no se sabe cuales serán los programas o los planes de estudio, puntualizó el investigador.

Cuando se le cuestiona a la autoridad sobre este tema afirma que son los de derecha y no mencionan sus errores, descalifican un debate que podría ser fundamental para la sociedad, las deficiencias en la educación se vienen arrastrando desde primaria y secundaria y los estudiantes no están preparados para el mundo laboral, “estos libros de texto lamentablemente no nos van a ayudar… el ya no será presidente, pero esta generación la va a pagar”, concluyó.