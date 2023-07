Hay preocupación por los nuevos Libros de Texto: Alma Maldonado

Académicos elaboraron una petición en Change.org que alerta sobre la nueva generación de Libros de Texto Gratuitos para los siguientes ciclos escolares. En entrevista con Primito Olvera, Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav declaró que existe una preocupación por el contenido de los libros debido a que el proceso fue apresurado e improvisado, los encargados en su elaboración no fueron especialistas y no se pueden revisar por que a pesar de haber llegado a las escuelas se pide que no sean sacados de las cajas donde fueron transportados.

La investigadora señaló que recibieron el contenido mediante filtraciones y la mayor preocupación es que no pasaron por un proceso de evaluación, al no entregarlos los maestros no podrán familiarizarse con ellos, necesitarán capacitaciones y materiales complementarios, además de que se prevé que no llegarán completos.

“Nos dicen que trabajaron maestras y maestros, no es criticar, pero es saber que un maestro no estudio para hacer libros de texto… Los anteriores no eran perfectos, pero pasaban por un proceso de revisión, reservaron la información de las asambleas por cinco años, si fue un proceso tan ejemplar porque reservaron la información”.

En una entrevista me preguntaron:

-"¿Qué hacemos con los libros que ya están, los tiramos?"

-¡No!, ni que fuéramos qué. Los libros no se tiran ni se queman.

Creo que lo que sigue es que las y los maestros usarán lo que puedan de esos libros y complementarán con todo lo que puedan — Alma Maldonado (@almaldo2) July 26, 2023

Maldonado dijo que la SEP incumple el acuerdo que tienen de revisar los planes de estudio, el cambio tiene que ser paulatino ya que es un amplio trabajo para las escuelas, lo que sucederá es que habrá una mezcla y puede ser algo muy grave ya que venimos de una pandemia donde estuvieron cerradas las escuelas y no sabemos las afectaciones en términos de aprendizaje.