Xóchitl Gálvez puede disputarle a Morena la presidencia: Lorena Becerra

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la jefa de encuestas del periódico Reforma, Lorena Becerra, señaló que Xóchitl Gálvez tiene la oportunidad de disputarle a Morena la presidencia en 2024, principalmente por la población que esta enojada con el presidente, “sigue siendo vista por alguien que no es parte de la nomenclatura de estos partidos”.

Becerra puntualizó en el anuncio que hizo el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, donde dijo que repensarían sumarse a la oposición si Xóchitl Gálvez es la candidata, y mencionó que MC ayudaría al rechazo que tiene el PRI.

“Si entra MC la elección se hace de dos polos, se hace mucho más interesante, la Alianza se ha dado cuenta que MC es un factor, tienen entre 5 y 7 puntos, tienen mucha fuerza en Jalisco, Nuevo León, sumar el factor Jalisco a la competencia presidencial es un super impulso, se están dando cuenta de eso y no es una mala tirada, es un acierto”.

Sobre las “corcholatas” aseguró que la encuesta de Morena esta controlada por Andrés Manuel López Obrador y es evidente que tiene a su favorita, que el presidente lo último que esperaba era una candidata como Xóchitl Gálvez.

“Se han atacado con todo, ese fuego amigo de todos contra todos no está siendo tan divertido, sobre todo para Sheinbaum, no es muy fuerte, no es tan carismática, le ha costado trabajo tener terreno mas allá de tener el apoyo del presidente, está más preocupada por parecerse que marcar su propia huella, podría acabar debilitándolos”.