Yo encabezaré el proyecto del Frente Amplio por México: José Ángel Gurría

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, no participará por la candidatura de la Alianza Va por México para las elecciones presidenciales de 2024 por que se hará cargo del plan de Gobierno del Frente Amplio por México.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Ángel Gurría, declaró que se bajo de la contienda por que tiene la oportunidad de construir una comunidad entre partidos y la sociedad civil para poder resolver los problemas, le dieron la oportunidad de juntar a los mejores de México para realizar el proyecto de nación de la alianza opositora.

“No vi los números, yo iba a ir por las 150 mil firmas, me iba a registrar, tenía todo preparado, con algunos grupos de la sociedad civil y sindicatos y gente que me habían ofrecido su apoyo, iba a ir a ganar debates, en fin, resulto que los tres residentes de los partidos me hicieron la oferta, lo pensé un poco, todavía hoy tengo un poco de sentimiento, me hubiera gustado seguir adelante”.

Gurría señaló que va construir al mejor candidato de la oposición para ofrecerle al pueblo de México, va a tener que trabajar con los jóvenes, mujeres y personas más vulnerables para un futuro mejor, pero las soluciones son complejas por el desastre que esta dejando el Gobierno.