Me registraré al Frente Amplio por México y ganaré las firmas: De la Madrid

Enrique de la Madrid, se registrará el próximo miércoles al proceso a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, afirmó que el método es fuerte y sólido y que trabaja para cumplir con las 150 firmas solicitadas, así lo señaló en entrevista con Carlos Loret de Mola.

El aspirante a la candidatura presidencial dijo que la renuncia al PRI de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga a su bancada en el Senado es una depuración ya que sólo tienen que quedar tres personas en el proceso, puntualizó que es gente importante que tiene mucho que aportar.

“Son gente valiosa, se van bajando algunos, pudieron decir yo no sé si me alcanza para eso, aun así, les puede alcanzar para diputados, senadores, para muchas cosas, pero no les alcanza para ser presidente”.

De la Madrid declaró que conoce la propuesta de la sociedad civil y su estructura estará formada por amigos, conocidos y veinte años trabajando como funcionario público, “En mi caso con mis relaciones políticas… Yo no me estoy conformando de ninguna manera a que ningún partido político me de las firmas, yo me las voy a ganar”, concluyó.