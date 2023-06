No me veo con Va por México, pero si me interesa la presidencia: Zepeda

El senador del PAN, Damián Zepeda, declaró que sigue con la aspiración de ser candidato a la presidencia de México, pero no se ve en una alianza con el PRI, PAN y PRD y no le interesa coordinar el Frente Amplio por México, así lo dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“Yo no quiero verme diciendo que perdimos poquito, eso implica 6 años más con el trágico gobierno de Morena, la ruta es un fracaso, hay una incongruencia histórica, no hay visión compartida”.

Zepeda aseguró que no deben de aliarse con el PRI por que es muy probable que la Alianza Va por México termine encabezada por un priista, debido a que su movilización territorial es muy grande.

El senador del PAN, dijo que se tomará unos días para reflexionar sobre el proceso, pero no se ve en alianza, “Yo Espero que lo que está pasando sacuda y cambien las cosas, tiene fracaso escrito en toda la frente, ese frente no me interesa coordinar, pero si ser candidato a la presidencia de la República”, concluyó.