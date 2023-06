Es buen método, partidos se acercan a los ciudadanos: Enrique de la Madrid

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Enrique de la Madrid, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, señaló que le gusta el método que van a utilizar por que los partidos se acercan a los ciudadanos.

De la Madrid dijo que es una semana de reflexión para saber si logran juntar las firmas, en su caso puntualizó que las va a alcanzar y rebasar. También aseguró que el método no cuesta mucho dinero por que la solución es juntarse con personas, pedirle a los amigos ayuda, porque después será juntar votos.

“El que no sabe hacer política con poco dinero no sabe hacer política”.

Este es el método del #FrenteAmplioPorMéxico. Los invito a conocerlo y sobre todo a que participen en este proceso ciudadano para construir #ElMejorMéxicoPosible. pic.twitter.com/eYrEhQs1Ca — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) June 27, 2023

Al ser cuestionado sobre ser el favorito de Alejandro Moreno y las preferencias del PRI mencionó que no cree que tenga que serlo y es decisión de cada aspirante si se quiere bajar de la contienda o no… “Yo trabajo con los ciudadanos y los partidos, no me imagino uno sin otro, portando ideas, al final del día con una alianza ciudadana y los partidos políticos”, concluyó.