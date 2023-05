La frontera no está abierta ni se abrirá: Kristina Rosales

“Hemos estado mandando el mensaje una vez que se eliminara el Título 42 las personas no iban a permanecer en la frontera iban a ser repatriadas, la frontera no está abierta y no va a abrirse; vamos a estar repatriando a las personas en base al Título 8", confirmó la portavoz de habla hispana del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kristina Rosales.

En entrevista para "Así las Cosas" con Carlos Loret de Mola, la funcionaria detalló que si las personas se presentan con la información necesaria para ser sujetos de permanencia, se les iba a poner en espera de atención administrativa. Pero de lo contrario, quienes no cumplan con los requisitos de elegibilidad, serían repatriados con base al Título 8.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado tienen un plan sólido para administrar humanamente la frontera cuando hoy a las 11:59 p.m., hora de Washington DC, se levante la orden de salud pública del Título 42.



Para aquellas que puedan ser consideradas dijo “hay una serie de vías licitas, regulares para que puedan venir, pasar por un proceso seguro y para entrar al país”, dijo que se ha dado trámite a 30 mil personas por mes y pidiendo se informen para aplicar ante de llegar a la frontera.

Pero advirtió que “si su llegada es irregular tiene graves consecuencias como ser deportado y no ser considerado en los próximos cinco años para entrar a Estados Unidos y procesado penalmente, si se trata de entrar repetitivamente”.

Pidió que se informen de las vías regulares como son su llegada por trabajo, asilo proceso de reunificación en el caso de personas provenientes de El Salvador y Honduras, quienes tendrían además la posibilidad de acceso desde los nuevos Centros se Procesamiento Regionales.

Algo que podría ampliarse a Colombia, Guatemala y posiblemente México en donde van a pasar por un proceso de evaluación para reasentamiento o refugio en Estados Unidos, Canadá, e incluso España.

“El mensaje ha sido claro queremos que las personas entiendan que hay vías legales, no quereos que vengan de manera irregular porque van a ser deportadas”.

Finalmente reconoció la cooperación con México que se ha vuelto más estrecha con los años desde la cumbre de las Américas.