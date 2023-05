Senado pone a SCJN en una situación compleja: Pedro Salazar

Por la aprobación de reformas en cascada, el Senado pone a SCJN en una situación institucional y política compleja, reconoció el ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar.

En entrevista para "Así las Cosas" con Carlos Loret de Mola, dijo que sin duda habrá impugnaciones, pero “todo dependerá de que ruta sigan los partidos”. “El alegato, las irregularidades en el proceso legislativo, la manera, ubicación geográfica, quórum y que no se haya deliberado como es preciso en un proceso legislativo”.

Señaló que “No solo no lo hubo discusión, las oposiciones no estuvieron presentes, y es una de las exigencias, en otros casos de la SCJN… no basta con reunir los números de votos, hay reglamentos que deben observarse”. “No es la primera vez que la Corte dé entrada o declare inconstitucional un paquete de ley”; “Hay antecedentes, en este caso del Plan B que está suspendido”.

Y aunque reconoció que hay leyes como la 3 de 3 en la que hubo unanimidad en su aprobación, afirmó, “intuyo que alguna impugnación se irá sobre el proceso legislativo” , pero advirtió “si la impugnación va sobre el proceso, se cae todo”.

Por lo que reiteró que “todo depende de la estrategia que decidan quienes vayan a impugnar”. “Podrían hacer una selección, pero veo difícil ¡Cómo objetas que se aprobaron unas y otras no?”.

Por ello puntualizó “no todo lo controvertido es institucional, hay cosas que nos pueden parecer un error, pero son constitucionales”. “La corte encontrará una situación compleja… hacen falta ocho votos” y no está claro que los ocho votos vayan para el mismo lado de la balanza.