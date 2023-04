De ser necesario me dormiré diario en el Senado: Xóchitl Gálvez

"Queda claro que no quiere que se sepa lo corrupto de su gobierno", acusó la senadora panista Xochitl Gálvez a los senadores de Morena, luego la votación que llevaría al nombramiento de uno de los tres comisionados vacantes del INAI.

En entrevista para "Así las Cosas" con Carlos Loret de Mola, recordó los casos de corrupción del actual gobierno que han sido descubiertos gracias al trabajo del INAI, en su recuento mencionó la llamada "Casa Gris", los contratos del hijo del titular de CFE, Manuel Bartlett con el gobierno, con el uso de empresas fantasma y más, los que señaló de "una brutal opacidad". "No quieren que se entere de todos lo contratos que se han hecho en lo oscurito".

Por ello afirmó que "mientras el INAI no funcione no se va a poder conocer esta información... la guerra de Morena es a favor de la opacidad y contra la transparencia", señaló.

Luego de pasar una noche en el recinto legislativo, la senadora aseguró "Puedo permanecer otros dos meses en plantón, ... se dormir en el suelo, a mí no me espanta señor presidente". "Me comprometo a dormir diario aquí sin ningún problema".

La velada dijo "al principio fue divertida nos pusimos a cantar, a bailar a echar desmadre".

Y acusó que momentos antes el senador Cravioto "Si aventó manotazos habiendo mujeres, que acepte que se equivocó y que de una disculpa". Y lo señaló afirmando "se atrevió a decir que estoy coludida con la corrupción inmobiliaria lo cual es falso".

Dijo que "la salida deseable es que se nombre al quinto comisionado que permita sesionar al INAI", sin embargo, aseguró "No los vamos a dejar sesionar los vamos seguir a donde tengamos que seguirlos".

E incluso, ante el desempeño del titular de la Jucopo, Ricardo Monreal, pidió "Ya que pongan a Cravioto, ya sabemos que es a golpe limpio con él".

Finalmente sentenció "tenemos que pelear a muerte que no se reanude la sesión".