AMLO, paciente típico que hay que cuidar y mucho: Xavier Tello

El gobierno sin protocolos de información pone nerviosos a los mexicanos; ha habido un vacío de información completa respecto a la salud del Presidente, reconoció el médico, analista y consultor en temas de salud, Xavier Tello por lo que afirmó, "debemos ser muy responsables con lo que decimos", esto luego de los rumores de un desmayo o desvanecimiento del presidente López Obrador en su visita por Mérida, lo que le hizo regresar a la Ciudad de México.

Los rumores, dijo en el espacio de "Así las Cosas" con Carlos Loret de Mola que se acallaron hasta que en la cuenta del presidente se anunció que nuevamente se había contagiado por Covid.

Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras.… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 23, 2023

Sin embargo, "entendiendo que se hubiera contagiado hay puntos por clarificar, es un hombre de 69 años aunque fuera la tercera tiene factores de riesgo importantes con antecedentes cardiovasculares eventos sistemáticos". "Es un paciente típico al que hay que estar cuidando y mucho".

El tratamiento dijo de acuerdo a los episodios que ha tenido debería ser con Paxlovid que está disponible en el sector Salud y "Si todo sale bien... debiera esa bien en 7 y 8 días no nos conviene tener un presidente enfermo"

Reconoció que "lo que nos tiene nerviosos es el silencio", pues "Si estuviera en condiciones no tan malas ¿por qué no ha comentado él mismo su retiro? "Se debe comunicar el estado de salud del presidente para que no exista esta situación".

Sobre la atención del mandatario dijo que "siempre debería estar atendido en el Hospital Militar, aunque no le agrade mucho", "tiene obligación de recibir atención está desempeñando un papel ejecutivo".

Y sobre el manejo del gobierno afirmó que debería ir "más allá de un tuit diciendo Adán Augusto estará en la mañanera, eso no es el manejo del país".