No tengo sensación de Judas: Germán Martínez responde a AMLO

“Le agradezco al presidente que se acuerde de mí creí que ya me había olvidado… si se equivocó conmigo los mexicanos que creímos en que iba a pacificar el país nos equivocamos con él”, aseguró el senador del Grupo Plural, Germán Martínez quien fue mencionado por el presidente López Obrador en su conferencia matutina como parte de su lista de “traidores”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, afirmó que “es un honor estar al lado de los que votaron en favor del proyecto del ministro Ríos Alcántara” y aseguró “Sí, grité es un honro estar con Obrador, hoy es un honor que me diga que soy traidor”.

El ex titular del IMSS, pudo comprobar que el mandatario no cumplió las promesa de salud y educación de su campaña.

“Hay un IMSS Bienestar para los pobres como yo lo diseñé”, pero señaló que “hace falta que se concreten las bases de tributación con el SAT”, pues reafirmó “lo dije se estaba privatizando la salud, a los enfermos les entregan una receta que van y compran en la farmacia, eso es privatizar”.

Aseguró que la actual administración "no gasta en salud ni en educación", que hay más pobres, que no crecimos al 6% y que no se acaba la corrupción y recordó “A mí me invito por mi biografía y por ser leal, le soy leal a la Constitución, … una cosa es ser leal y otra ser servil, no le fui servil, de servilismos yo no sé”. “Exijo que gobierne para todos”.

Y aunque señaló “Veo corrupción y discordia en las Fuerzas Armadas”, aclaró “No estoy en contra de la militarización si uno de mis hijos quiere al Colegio Militar yo lo llevo de la mano orgulloso, lo que que le devuelvan la investidura al Presidente, pero también quiero devolver el miedo a los criminales con este Ejército pero en el marco de la ley y con respeto a los derechos humanos”.