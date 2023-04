El Presidente no confía ni en los civiles de su gabinete: Lisa Sánchez

La sociedad civil lleva años luchando por límites claros para los elementos del Ejército por violaciones graves a derechos humanos, por eso se considera un triunfo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerar inconstitucional que la Guardia Nacional pase al control operativo y administrativo de la Sedena, afirmó la directora de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola aclaró que la decisión de la SCJN significa que la GN volverá al marco jurídico de 2019, es decir la reforma que halló consenso entre los partidos, no desparece la guardia y no se van los militares, pero no se puede volver militar de manera permanente” y afirmó que “es importante seguir dando esa batalla, porque tener militares en seguridad pública la pervierte”.

Sobre las declaraciones del presidente en la mañanera, afirmó que “ya no hay hada que se parezca a lo que tenía García Luna… ahora el 86 % de las Guardias son militares y están en las manos de una secretaria de la entera confianza de López Obrador”.

Señaló que “el plan de presidente era entregarle la seguridad pública y otras carteras al Ejército, en un cambio de régimen en el que no confía ni en los propios civiles de su gabinete”.

Afirmó que la discusión no se ha acabado y hay que estar alerta con la intención del presídete de seguir empoderando al Ejército, concluyó.

