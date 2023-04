AMLO le tiene que bajar a la politiquería: Jorge Vázquez Campbell

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró que Francisco Garduño continuará cómo titular del Instituto Nacional de Migración en tanto no haya disposición legal que lo inhabilite o sujete a un proceso. De acuerdo con el Licenciado Jorge Vázquez Campbell, Presidente de la Barra y Colegio de Abogados Asesores de Refugiados de Ciudad Juárez, estamos en un circo romano moderno donde todos clamamos venganza.

“El error que cometió la Fiscalía fue publicar que iba a comenzar el proceso para aprehenderlos y el presidente dijo que no, que son sus compas y que no los va a procesar. El problema es que se están enfocando en lo penal y no en resolver el problema migratorio, lo que se debe hacer es emitir un documento a cada refugiado, legalizando su estancia en el país por dos meses, autorizarlos a trabajar y sacarles el CURP. La otra es financiar los albergues que ya existen para que no haya refugiados en la calle, con eso tendrían un registro de los extranjeros que están en la ciudad y ellos si quieren regularizar su situación en México o una salida asistida, se pueda hacer sin que los encarcelen, pero no han buscado una solución práctica y rápida”, explicó.

Reiteró que se están satanizando y le están echando la culpa a la Gobernadora diciendo que quiere hacer quedar mal al presidente.

“AMLO le tiene que bajar a la politiquería y autorizar la estancia de los extranjeros en los albergues e ir desinflamando esta situación tan grave”, concluyó.