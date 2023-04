Las encuestas no me distraen, son estrategia: Alejandra del Moral

Alejandra del Moral, candidata de oposición a la gubernatura del Estado de México, reveló que lo más importante ahora es que existe una alianza que más allá de partidos políticos, tiene un proyecto ciudadano.

“Queremos atender los problemas que afectan a las y los mexiquenses como la seguridad, la familia, la economía y el transporte público. A mí las encuestas no me distraen, me ayudan estratégicamente, no hay nada predeterminado. Estoy muy clara sobre a dónde quiero ir y cómo quiero llegar. La clave de está elección está en saber hablarle a todos los mexiquenses porque la pluralidad no es un obstáculo, es nuestra virtud”, agregó.

Finalmente, aseguró que ante cada acusación a su persona o gente de su partido, sólo se planta un camino más firme porque no buscan un cambio de colores, sino uno con rumbo.