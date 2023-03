PAN, PRI y PRD estamos unidos por el INE: Mariana Gómez del Campo

Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, señaló que han estado hablando en reiteradas ocasiones y con insistencia de los ciudadanos de que deben cerrar filas en la alianza Va x México para defender al INE.

“Impugnamos a las quintetas que presentó el Comité Técnico de Evaluación porque está violando la integridad de las propuestas. Hay nexos muy claros, no cumplen con independencia, no cumplen con autonomía y espero que seamos suficientemente fuertes como alianza para que no permitamos por algún motivo que se dé este encuentro entre PRI y Morena. Marko Cortés ha sido muy claro, tenemos que cerrar filas y defender la democracia. Morena es destructivo, es increíble que se atrevan a presentar personajes con el Gobierno, con el presidente y ver que este los avala aunque no tengan idea de nada en temas electorales. No quiero que México se convierta en Venezuela o Nicaragua”, explicó.

Aseguró que mañana desde el PAN defenderán la democracia y lo que millones de mexicanos quieren que defiendan, que es el INE y el voto de los y las ciudadanas.

“Tengo confianza en que estaremos unidos PAN, PRI y PRD. En el PAN no nos doblan ni nos afligen, vamos a defender al INE y a la democracia. Mandar señales equivocadas desde los partidos puede ser peligroso, desde lo legal se están haciendo impugnaciones a las quintetas. En el PAN no estamos mancos y en la alianza tampoco, haremos lo posible por defender al INE hasta el último momento”, agregó.

Por otro lado, expresó que lo que ocurrió en Ciudad Juárez es un crimen de Estado y es impresionante que no haya una sola renuncia en la mesa, pues considera que el Secretario de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Migración deberían renunciar.

“No nos pueden ocultar información y no hay que quitar el dedo del renglón, fue el Estado y hay que investigar a fondo porque se pudo haber evitado. No perdamos la capacidad de asombro”, concluyó.