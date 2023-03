Impugnaremos a todo el proceso en el INE: Jorge Romero

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, reclamó que hace falta un mínimo de responsabilidad en la toma de decisiones respecto a la selección de consejeros del INE.

“Nosotros PAN no vetamos todas las personas de las quintetas, no vamos a generalizar pero sí tenemos mucha claridad en que si el oficialismo pretende tratar de imponer a personas que incuestionablemente tienen una vinculación o conflicto de interés por el partido oficialista, no habrá ningún acuerdo”, dijo.

Por lo mismo, confirmó que están evaluando las maneras de impugnar todo el proceso.

“Traen mano como siempre. Si le hubiera apostado el gobierno al diálogo pudimos resolver diferencias pero yo no mato la esperanza y quiero dejar una veladora prendida de que exista ese diálogo y se llegue a la postura de encontrar puntos medios y consensuar. Para nosotros es importante que la gente de tu auditorio nos escuche. Nosotros no estamos peleando porque haya cuates nuestros, lo que queremos es que lleguemos a personas que no tengan filia con nadie”, agregó.

Finalmente, anunció que desde el PAN quieren que haya cuatro personas imparciales, pues no se trata de intercambiar canicas.

“Buscaremos un perfil”, concluyó.