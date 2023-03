AMLO buscó esto para no perder elecciones en 2023: José Ramón Cossío

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que, ante el freno del conocido como "plan b" electoral, cuenta con un plan c que consiste en llamar a la población a no votar por el bloque conservador. El ministro en retiro, José Ramón Cossío señaló que lo que sucede ahora en el INE es impugnable tanto en controversia constitucional o ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, y que aún existen mecanismos de impugnación para las decisiones que se están tomando hoy en día.

“El Comité Técnico tiene que presentar resultados ante la Cámara para que sea finalmente donde se decida. Hay que preguntarnos cuál es el sentido de imparcialidad, quien impugne tendrá que aportar sus pruebas porque así es el derecho. Nunca se había presentado un hecho semejante. Vi las quintetas muy cargadas y no me acabaron de gustar, creo que sí hay nombres con muy estrechas relaciones y eso es lo que no me hizo sentido además de las declaraciones del presidente donde manifiesta una intención de bajo un mecanismo de personas tratar de obtener la integración” concluyó.