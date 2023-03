No entregamos el INE a Morena: Sergio López Ayón

El ex titular del CIDE y exintegrante del Comité Técnico de Evaluación para la elección de los cuatro nuevos Consejeros del INE, aseguró que su voto particular disiente con Mayte Azuela porque el parentesco de una persona no genera por sí misma una condición de afectación a la imparcialidad o a la dependencia.

“En mi caso, respecto de 4 de las 6 personas que menciona Azuela, encuentro que 4 no cumplen con la condición de que se menoscabe autonomía porque tienen carreras que las sustenta. No encontré problemas de independencia y autonomía en los que no objeté. Hay vínculos que afectan la independencia y autonomía de las personas, suponiendo eso, la cosa es que cada una de ellas tiene trayectorias claras, autónomas y aunque puedan tener una afinidad con Morena, tienen una quinteta. En el conjunto de candidaturas, podemos garantizar un INE que tendrá pluralidad, la pluralidad que existe en el país”, agregó.

Además, dijo que entiende la preocupación y el argumento. Sin embargo, reitera que en el proceso de selección tuvieron oportunidad de valorar las trayectorias profesionales de todos y cada uno de los candidatos.

“Ha habido gente que llega al INE y que ha trabajado previamente en el Gobierno. Si ves el conjunto y el diseño de las quintetas, lo que se garantiza es que la diversidad del país esté representada en el instituto, ese era el trabajo del Comité Técnico. Le estoy dando el beneficio de la duda a este grupo de personas porque hay que preguntarnos si había condiciones para integrar quintetas distintas. Logramos veinte candidaturas y que de esas candidaturas se seleccionen cuatro consejeros. No entregamos el INE a Morena”, detalló.

Finalmente hizo un llamado para que la gente vea las trayectorias de estas personas y que se den cuenta que no son nuevas en el ámbito electoral.

“El problema sería si fueran personas subordinadas incapaces de ejercer autonomía e independencia”, concluyó.