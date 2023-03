Sheinbaum miente por aspiraciones personales: Santiago Taboada

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, confirmó que existe una carpeta de investigación en su contra por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y se le acusa del presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto sucede en el marco de que Ernestina Godoy y la propia jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, habían negado que hubiera alguna investigación contra el alcalde en reiteradas ocasiones. Además, declaró que es muy delicado porque se le hizo saber a Sheinbaum desde el año pasado sobre la investigación, y se le presentó documentos.

“Tuve que recurrir a un juez de amparo para saber de qué se me estaba acusando. Todo coincide con que sucede después de mi destape para competir por la jefatura de Gobierno de la ciudad de México y en política no hay casualidad. Hay una posibilidad de que la alianza les gane la jefatura. Mi patrimonio y mis declaraciones son públicas, estoy tranquilo. He mostrado cómo se están generando culpables y poco a poco se nos dará la razón. Hoy no tenemos nada de qué escondernos ni de qué excusarnos. Estoy listo para dar la cara”, dijo.

Reiteró que el asunto donde se mencionan los temas inmobiliarios no tienen nada que ver con él, pues ni siquiera había empezado el asunto del supuesto cártel en 2021.

“Se trata de una persecución política por una aspiración personal. No nos vamos a pelear porque tenemos la oportunidad de darle otro rumbo a la ciudad, no se va a perseguir a nadie, queremos una ciudad moderna, plural y con futuro. Estamos construyendo un proyecto que gane y por eso hoy más que nunca estamos echados para adelante”, concluyó.