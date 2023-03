Si hay voluntad, hay tiempo de salvar al INAI: Julen Rementería

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este jueves su decisión de vetar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que ya habían sido aprobados por el Senado, al señalar que hubo “enjuagues” entre Morena y el PAN para repartirse los asientos vacantes de este organismo, con esto, la institución queda nuevamente en riesgo de detener sus operaciones. De acuerdo con Julen Rementería, coordinador de senadores del PAN, ha habido claras muestras de los nombramientos en múltiples dependencias donde no se le da prioridad a la competitividad pero se esperaba que en el INAI se pudiera alcanzar un acuerdo para que pudiera continuar con su actividad.

“Al presidente no le gustan los organismos que puedan escudriñar las cuentas del Gobierno y quiere quebrar al INAI. Una forma de ponerlo de rodillas es que no puede operar aunque habría que insistir al Senado, pero si se vuelve a vetar, habría que re negociar. Se puede eventualmente insistir con los mismos nombres pero igual se hicieron evaluaciones y hay seis hombres y seis mujeres que son elegibles. Hay la posibilidad de proponer nuevos o los mismos y si el presidente los volviera a votar, el Senado podría lograr que no sea así”, declaró.

Finalmente, aclaró que hay tiempo si hay voluntad, pero eso es lo que se pondrá a prueba a partir del lunes y martes, pues lo que no podría hacer el INAI es sesionar una controversia contra la determinación del presidente.