Rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, se llevó a cabo una tercera reunión entre el grupo opositor y en está ocasión, se llegó a algunos acuerdos. Guadalupe Acosta Naranjo, integrante y uno de los voceros del Frente Cívico Nacional y de Unid@s, dijo que de los que han dicho que quieren una coalición de unidad pero no han asistido a las reuniones están Santiago Creel y Mauricio Vila, pero aclaró que con ambos hay muy buena comunicación.

“Tenemos algunos acuerdos básicos donde lo primero es la unidad. Segundo, esperamos un cambio de régimen. Tercero, el candidato tiene que ser elegido por los partidos pero también deberá haber participación de la sociedad civil. Se está trabajando una propuesta desde el PAN para que la sociedad civil participe y haya entonces como una fase eliminatoria y encontrar a las personas más competitivas. Así llegaremos a una fase final. Debe haber debates, recorridos, debe ser un proceso mixto pero en todos lo que necesitaremos siempre será la participación y la legitimación de la sociedad civil y por supuesto la unidad”, explicó.

Además, advirtió que el primer evento que tendrán es para el 17 y 18 de abril. En él se plantea hablar sobre gobiernos de coalición, y será un foro donde los aspirantes serán comentaristas.

“Estamos hasta ahora en contacto con 11 personas han levantado la mano para ser candidatos en 2024 pero tenemos en la mira a 13 y platicaremos con todos ellos para que construyamos unidad y nos acoplemos todos al proceso de selección de candidatos. Va a ser una elección muy dura porque AMLO está dispuesto a todo para no salir del poder, no hay protección posible con él, a todo el que puede golpea y persigue. Pero aquí hay que poner la cara de frente, no es fácil enfrentar al poder y al autoritarismo pero eso haremos”, concluyó.