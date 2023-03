Voy a levantar la mirada por un México ganador: Gustavo de Hoyos

El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de 2016 a 2020, dio a conocer su intención de construir una candidatura desde la sociedad civil, y con el apoyo de los partidos de oposición, es decir, PAN, PRI, PRD, e incluso como lo ha abogado desde hace meses, Movimiento Ciudadano.

“La ciudadanía ya está harta de los políticos de siempre. Han ido y venido gobiernos y los ciudadanos siguen esperando que llegue alguien que no esté podrido y por eso di un paso adelante. Las propuestas de la oposición no han logrado emocionar a la ciudadanía y creo que si una propuesta ciudadana se suma a los partidos, sí podemos lograr una alternancia en 2024 y en pocos meses remontar esa diferencia. Creo que los partidos de oposición están convencidos y saben muy bien que ni juntos solos les alcanza, si no hay un nuevo acuerdo o un nuevo trato con la asociación civil, no les va a alcanzar”, explicó.

Además, advirtió que si los partidos políticos no entienden que deben renovarse, no les alcanzarán los votos y la victoria será de Morena, aunque al presidente habrá que juzgarlo en su momento por sus aciertos y por sus desaciertos.

“Yo traigo propuestas nuevas y frescas y quiero ponerlas al servicio en esta candidatura en materia de seguridad, educativa, etc. Vengo de la clase media y soy de una familia que ha trabajado desde hace décadas por construirse un patrimonio, crear empleos y pagar impuestos, el dinero bien habido no debe de avergonzar a nadie. Tengo mucho que aportar y tengo la esperanza de que a muchos mexicanos les vaya bien, podemos atender los problemas ancestrales del país y podemos construir un mejor México, yo creo que la ciudadanía lo sabe”, concluyó.