Javier Aparicio, profesor del CIDE, analista político, experto en temas electorales y aspirante a consejero del INE, explicó que se trata de un proceso en el que quienes se suscriben, lo hacen de buena fe y por lo tanto, no le toca a él opinar sobre otros aspirantes, pues todos hicieron un examen interesante en materia electoral.

“No era un examen sencillo, incluso la distribución de las calificaciones son complejas. Ahora sigue una evaluación curricular que es independiente a la parte teórica. Sí hay algunas preguntas que consideré un poco ambiguas pero también los exámenes a veces están sujetos a interpretación de los aspirantes y de quien los diseña. El comité escogerá hasta 100 personas para entrevistas y de ahí seleccionarán las quintetas. Yo espero del comité una evaluación parcial y sin prejuicios. Hace tres años hubo una designación en consenso, espero lo mismo de este año o más”, agregó.

Además, aseguró que la tómbola y el sorteo tienen sus virtudes, siempre y cuando los candidatos sean los mejores.

“Uno tiene que confiar en el proceso, si uno no confiara en el proceso ni en el comité, no lo estaría intentando de nuevo. Las cosas no salen a la primera pero las convicciones tampoco se agotan con el primer fracaso”, concluyó.