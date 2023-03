Es imprescindible salvar al INE de la incertidumbre: Francisco Javier Acuña

Las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales celebraron la decisión del Senado de la República de designar a los dos integrantes del pleno cuyos puestos estaban vacantes desde hace once meses, poniendo en riesgo que el organismo quedara inoperante. Según Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, hay que celebrar que los senadores se pusieron de acuerdo porque nombraron ya a dos comisionados que estaban pendientes, y se espera que pronto nombren a quien lo sucederá, pero lo importante es que de momento de libra el peligro de llegar a quedar en inoperancia sustantiva.

“El INAI se salva de quedar interrumpida, pero la institución cómo tal no goza de simpatías del presidente de la república y eso es delicado porque cuando López Obrador se dedica a descalificar a las instituciones y a veces a sus titulares, genera una predisposición muy peligrosa y sobre todo, lo primero es que el propio elenco de dependencias no sean atentas ni se esmeren u omitan sus deberes en el caso concreto de la transparencia. Los comisionados han demostrado que tienen un ejercicio pleno y ajeno a una militancia pero no es menor el asedio que se le da a la institución por el presidente y produce efectos directos e indirectos”, explicó.

Además, declaró que se ve como un jardinero del estado, es decir, que siempre ha vivido de la academia y es más honestidad republicana que muchos de los que asumen responsabilidades públicas.

“Llegamos al IFAI y nunca nos aumentamos el sueldo, no nos amparamos ni interpusimos ninguna acción, demostramos que no estamos ahí por el sueldo. Tenemos el deber de irradiar la democracia desde donde estemos para que quien sea que tenga el Gobierno respete diques de tope para no aplastar derechos. Vivimos un momento crítico para la democracia. En la democracia hay que tener entendimiento que los procesos nunca serán perfectos, a veces llega el que cabe, no el que sabe”, concluyó.