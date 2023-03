En México sí hay izquierda, pero no está en el Gobierno: José Woldenberg

José Woldenberg, ex Presidente del IFE, académico, analista y escritor presentó “Izquierda y democracia”, un libro que lo que intenta hacer es mostrar que en México no hay una izquierda, sino izquierdas en plural y que sí existe una izquierda democrática pero no es la que está en el Gobierno.

“Lo que hemos visto es que los resortes del autoritarismo del gobierno están muy bien aceitados y quizá hoy estamos viendo una fórmula muy expresiva con la aprobación de las leyes en materia electoral, que si se echan a andar colocarán a México en una situación muy complicada”, agregó.

Por otro lado, aseguró que la marcha fue una concentración maravillosa porque el hecho de que miles de personas salgan a la calle a defender la democracia, es una luz para que la diversidad política pueda competir en paz y de manera institucional.

“Lo que entiendo es que estas fueron concentraciones con una agenda clara, estratégica y limitada. La gente salió a las calles a defender el sistema democrático y en contra de las leyes que se buscan aprobar. Si algo hemos aprendido es que los humores públicos son cambiantes, hoy la oposición tiene más oportunidades porque los gobiernos han generado mucho desencanto. Para 2024 nada está determinado, México es una sociedad plural y no sabemos cómo se alineará esa sociedad para las elecciones presidenciales”, explicó.

Finalmente, reiteró que pase lo que pase, la credibilidad y la confianza en la ministra Yasmín Esquivel ya está erosionada, y por lo mismo, haría un gran favor a la Corte de separarse de su encargo.