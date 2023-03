Militares en Nuevo Laredo saben que cometieron un ilícito: Raymundo Ramos

Habitantes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acusaron a elementos del Ejército de la presunta ejecución extrajudicial de cinco jóvenes durante la madrugada del pasado domingo. Según Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, se trata de una masacre y no es la primera que ocurre sino, cuando menos es la tercera.

“Andrés Manuel López Obrador no habla del tema porque no respeta a las víctimas y porque le da vergüenza tener que desmentirse a sí mismo sobre su gobernanza que está llena de víctimas, cruces y masacres. Las autoridades están buscando criminalizar a las víctimas y confundir a los medios de comunicación. Nosotros no somos ministerio público pero lo que sabemos por relato de familiares, evidencias y vecinos, lo que sucede es que los jóvenes salen de un antro desarmado, se dirigen a sus domicilios y en el camino se encuentran a los militares. No sabemos qué resultó sospechoso, pero sabemos que les dispararon más de 86 veces”, declaró.

Además, aseguró que el ejército tuvo tiempo de intervenir la escena del crimen y que saben que cometieron un ilícito.

“Las muertes de los jóvenes ocurrieron entre cuatro y cinco de la mañana y hasta una hora después los militares que habían sido agredidos y la Fiscalía llega hasta las siete de la mañana. Desaparecieron más de cuarenta casquillos, desmantelaron la camioneta y despojaron a los jóvenes de sus pertenencias. Ellos saben que han cometido un ilícito y los soldados tuvieron que declarar y como siempre, alteraron la verdad. Es injustificable todo acto de violencia pero esto ya es un hartazgo de impunidad de al menos dos décadas de violencia”, concluyó.