Pedimos a los ministros que resistan a las presiones: José Ramón Cossío

De acuerdo con el ministro en retiro, José Ramón Cossío, la marcha fue un momento muy conmovedor, pues el respaldo que tantas personas le dieron a los ministros, a su tarea, fue importantísimo.

“Creo que fue una descalificación a López Obrador porque empezó a ofender a los ministros como si cualquier cosa que se dijera en materia jurídica que no coincidiera con sus hipótesis fuera una agresión personal. Este no es el primer asunto electoral, la Corte lleva muchos años resolviendo cosas en materia de inconstitucionalidad y hubo mucho apoyo a los ministros para que realicen su labor. El presidente me ha mencionado más de 30 veces por razones equivocadas, piensa que descalificar a la persona, descalifica su argumento y creo que por eso nos tenemos que concentrar en nuestros argumentos y nos concentramos en la marcha”, declaró.

Además, reiteró que desde que estas leyes se comenzaron a discutir, los propios miembros de Morena reconocieron las violaciones constitucionales que son serias, no hay sorpresas, y que siguiendo la tendencia, los precedentes y el sentido normal de las cosas la Suprema Corte debiera generar esta invalidez.

Por otro lado, dijo que hay un proceso en el que la comisión de ética de la UNAM decidirá si la ministra Esquivel pierde su título o no.

“Creo que al final lo que quisimos decir fue que una democracia aunque parezca simple, necesita de demócratas y estos no son solamente de manifestación, es una actividad crítica, de acción política en el mejor sentido de la palabra”, concluyó.