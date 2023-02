Sheinbaum y yo somos camaradas: Ricardo Monreal

Sobre su estancia en Morena, Ricardo Monreal, coordinador de senadores del partido, aseguró que está a la mitad del camino, y que ha decidido quedarse porque todo está tranquilo.

“Lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum fue una invitación, una visita de cortesía en reciprocidad de que ella aceptó venir al grupo. Fue una reunión relajada en la que platicamos de todo, muy amable. Tengo mucha esperanza, soy un hombre de fe que construye puentes y escenarios que también se dan por el apoyo de la gente. Nunca ha sido fácil para mí porque siempre he caminado en la adversidad pero lo he logrado gracias al apoyo de la gente y está vez no será la excepción. Yo no vi en contra del proceso a Sheinbaum, ella sugirió que nos pusiéramos de acuerdo para no generar división. Me ofreció, té, amistad y buena suerte, todo fue recíproco, fue una reunión inteligente, de camaradería”, agregó.

Además, dijo que no cree que las encuestadoras sean manipuladas por el presidente, pues le parece demasiado porque no pueden equivocarse las cinco y lo ve con posibilidades no serias de que se acuerde con todos los aspirantes al gobierno federal.

“Si yo estoy planteando la reconciliación del país y tengo la habilidad de convencer a la oposición más dura del país de que votemos por reformas, no entiendo por qué no hacerlo al interior, la reconciliación debe empezar por la casa. En este momento no hay otro plan, y tampoco hay huida de Morena. Sin embargo, no me voy a retractar en mi voto de inconstitucionalidad respecto al “Plan B”, sé que es un voto particular pero sigo pensando igual y no lo voy a negar. Falta por resolver el fondo del amparo interpuesto y la suspensión definitiva”, concluyó.