La periodista Peniley Ramírez, narró que han sido muchas horas de estar esperando y donde los jurados mandan notas al juez pidiendo más documentos y haciendo preguntas.

“Mientras más tiempo pase, es una mejor noticia para la defensa porque significa que hay un fuerte debate sobre la suerte de García Luna. El jurado no va a decidir si era corrupto o no, son cinco cargos: el primero es su participación en la empresa criminal consigna, es decir, que durante más de diez años ayudó al Cártel de Sinaloa a traficar droga. Después hay tres cargos más, para traficar cocaína en distintos momentos. El jurado no determinará si es bueno o malo, sólo si llevó a cabo los delitos, y finalmente, es sobre si él mintió sobre su solicitud de ciudadanía en 2019 porque una de las preguntas del cuestionario era si había alguna vez cometido un crimen y no lo había reportado”, explicó.

Según la periodista, los escenarios son: que lo declaren culpable de todos los cargos, que lo declaren culpable de algunos o que ninguno de los cargos, o que los jueces no se pusieran de acuerdo y se tuviera que volver a empezar.

“Lo que tenemos es una multitud de testigos que vienen por separado a hablar de los mismos eventos y es cierto que muchos de los testimonios han coincidido y lo que es un hecho es que hemos escuchado distintas versiones muy similares de testigos que es muy poco probable que se hayan puesto de acuerdo, la fuerza de la fiscalía está ahí, la de la defensa carece de fotografías y de pruebas. Esto es un juicio que va mucho más allá de la política mexicana porque García Luna era muy confiable para los Estados Unidos, hay responsabilidad de la DEA de haber confiado en él y no se está visibilizando en el juicio. Lo que hablaron de AMLO fue una cosa muy concreta igual que Calderón”, concluyó.