No le tengo miedo a Sheinbaum: Santiago Taboada

Santiago Taboada expuso que el día de ayer hubo tres órdenes de aprehensión contra personas que colaboraron con él y aseguró que fue en la clandestinidad, sin llamarlos a proceso, les giraron una orden de aprehensión.

“Denuncio porque primero están calumniando a personas con trayectoria, con familias y con historias que durante mi administración cumplieron con toda la normatividad. Me parece que Claudia Sheinbaum tiene poca memoria porque yo le presenté un oficio y a la Fiscalía les dije personalmente cuáles eran las carpetas de investigación que tiene en nuestra contra y ella dijo que lo iba a revisar. Las órdenes se basan en un sólo expediente de 2019, donde hay aspectos muy puntuales que derivan del uso de suelo y que están certificados. Para 2022 lo que dicen es que hay 10% menos de espacio libre y por eso giran las órdenes de aprehensión, eso no es sostenible y la actuación del expediente no tiene regularidad”, explicó.

Además, dijo que no se va a callar y que no les tiene miedo ni se va a doblar.

“Es un tema que casualmente se activa cuando yo hago pública mi intención de competir por la jefatura de la ciudad de México, el gran problema es que quieren fabricar delitos. Nosotros defendimos a Christian porque es el único diputado que ha hecho denuncias respectivamente sobre el metro. No tiene nada que ver su orden de aprehensión con pisos, sino con la falta de supervisión de un contrato de la dirección general de administración. No existen elementos legales”, concluyó.