Ebrard es misógino y mentiroso: Martha Bárcena

Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard, acusó a Martha Bárcena de resentida y de dedicar su tiempo a calumniarlo. Según la ex embajadora de México en EEUU, está un poco sorprendida por las declaraciones de Ebrard y del presidente porque ella siempre le tuvo, tiene y tendrá un profundo respeto y lealtad a Andrés Manuel López Obrador y esta lealtad incluye siempre decir la verdad.

“Me sorprende que me digan que vivo obsesionada y rencorosa porque tengo otra preocupaciones en la vida, el canciller está alterado de sus emociones. Quiero aclarar que yo nunca seré enemiga ni adversaria del presidente, pero la diversidad de opiniones es riqueza. Yo no le otorgo mayor importancia a la clasificación porque no me siento conservadora ni enemiga de López Obrador, aunque él está en todo su derecho de asumirlo así. Yo lo que soy, es una persona crítica”, aclaró.

Sobre las declaraciones de Ebrard, asegura que lo que queda claro es que él piensa en ella todos los días e intenta confundir al público sobre lo que sucedió en dos etapas diferentes en materia de relaciones exteriores con Estados Unidos.

“Cuando llegamos a las negociaciones de Junio, Pence preguntó el por qué no aceptábamos el tratado de tercer país seguro. Al aceptar el “Quédate en México” sin tener instalaciones, vulneramos los derechos humanos de muchas personas y además fomentamos el riesgo a la trata. No se anunció como tal el acuerdo. Marcelo es un gran político pero diplomático no es y de negociaciones internacionales no sabe”, concluyó.