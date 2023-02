Ya no uso el metro, me quedó pánico: acusada de sabotaje en el Metro

Viviana Salgado fue acusada de sabotaje al Sistema de Transporte Colectivo Metro por tirar unas aspas de lavadora a las vías. Sin embargo, al declararse no culpable exige una disculpa pública y apoyos del gobierno.

“Exijo que me paguen todo lo que estoy padeciendo ahorita porque no veo apoyo de nada. No tengo trabajo, no tengo dinero y además recién se murió mi abuela. Yo quedé endrogada y no veo ninguna voluntad del Gobierno de pagar nada. Tengo mucho coraje porque somos personas humildes y nadie se ha reportado para decir nada, ni disculpas ni nada. Supuestamente dijeron que iban a apoyar con una beca para mi hija de lo de los Jóvenes Construyendo el Futuro, me dijeron que le pondrían un estudio de belleza pero nada de eso ha sucedido”.

Finalmente expuso que ni ella ni sus hijos se han vuelto a subir al metro porque quedamos temerosos de que el gobierno utilice personas inocentes para “lavarse las manos”.

“Para mí todos son iguales, no estoy con ningún partido pero con esto, sí le tengo mucho coraje porque por esto no pude ver a mi abuelita”, concluyó.