Francisco Valdés Ugalde presenta “Ensayo para después del naufragio”

Francisco Valdés Ugalde, Doctor en Ciencia Política por la UNAM, presidente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y articulista en El Universal aseguró que lo primero que hay que notar es que hay un naufragio del orden desde la guerra durante el Siglo XX y se reivindica al capitalismo de un lado y al socialismo del otro. Sin embargo, señaló que el punto que causa muchísimo malestar es que ya no podemos pensar basados en el siglo pasado porque este es un nuevo con nuevas tendencias globales que no se pueden detener.

“Los avances en materia liberal, de derechos humanos y hasta democrática intentan avanzar pero se topan con autoritarismo. La democracia está enfrentando un reto refundacional porque no hay una distribución suficiente y necesaria del ingreso, es un problema de descontento creciente que nos lleva a poner la “fe” en una prosperidad autoritaria que además, ni siquiera es la solución. Sin embargo también hay modelos democráticos a fondo, pero en general no hay recursos necesarios para atender las necesidades de la población y como no hay límites para organizarse ni para hablar, ahora en la sociedad existen los grupos populistas”, explicó.

Además, afirmó que a pesar de que la aprobación del presidente es alta, cuando uno voltea a ver lo que la gente opina sobre las políticas públicas, casi todos los rubros están reprobados: igualdad política, seguridad, salud, confianza, etc. Es decir, eso recaba una versión negativa del electorado pero el problema es precisamente la ilusión de un patriarca salvador o simplemente hay desentendimiento.