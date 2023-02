Soy competente como candidato presidencial: Ricardo Monreal

El líder de senadores en Morena, Ricardo Monreal, aseguró que hay un buen momento sin lanzar las campanas al vuelo ni optimismo fuera de lo normal, que se inició con la inclusión del partido en la lista de aspirantes a la sucesión presidencial, aunque advirtió que también faltan muchas cosas en materia de lo que no se debe hacer y generar condiciones propicias de una mejor competencia entre los aspirantes a sucesión presidencial.

“Ahorita mi posible ruptura con Morena está como en un 6 en la escala del 1 al 10. Yo sí creo que puedo ganar la candidatura presidencial, puedo dar la sorpresa y podríamos generar condiciones de triunfo aunque no caigo en la ingenuidad y sé que hay corcholatas mucho más cercanas al poder que podrían estar en mejor posición que yo pero no he pensado en tomar la jefatura de gobierno de la CDMX. En este momento soy más competente. Antes me sentí muy aislado ni de Morena ni de la oposición. Ahora con las reuniones, las cosas han cambiado, no hay dificultades, nos hemos comportado como políticos profesionales”, explicó.

Finalmente negó la existencia de para quitarle a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia ningún tipo de labor.