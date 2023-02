Sobre lo sucedido en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro donde falleció Yaretzi Adriana, su padre, César Hernández declaró que no fue un accidente, sino un incidente en el que su hija murió por traumatismo múltiple, y donde hay testimonios de su amiga Aranza que la acompañaba.

“Aquí hay una responsabilidad mayúscula porque todos somos testigos de que el STC Metro ha estado en deterioro constante desde hace años. Yo soy usuario del metro y me he dado cuenta de todas las deficiencias que hay en él. La Fiscalía me dice que únicamente hay un responsable y a mí se me hace absurdo que sea así, yo he dicho que ni me la compro ni me la creo, veo que es una investigación a modo en el que no se responsabiliza a quienes se hacen responsables en distintas áreas de operación que no tienen que ver con la conducción. Es absurdo que la vida de tantas personas esté en las manos de una sola persona, es un acto de irresponsabilidad”, declaró.

Además, expuso que en un primer momento, desde el día cero y a sólo un par de horas de que comenzaran las declaraciones de la Fiscalía, él ha expresado cómo se está cayendo el metro en pedazos y aseguró que le prometieron justicia.

“La justicia es una simulación además de una falta de respeto, de sensibilidad y de empatía, y un insulto a la memoria de mi hija que se señale a una sola persona y se exonere al sistema de transporte. Una vida con tanta promesa, tanto amor y tanto valor humano terminó por la irresponsabilidad del STC Metro. Mi hija era muy alegre, tenía un carácter dulce y mucho amor por el arte y por la música además de por la vida misma. Ha sido un golpe terrible, es la experiencia más dura y más difícil de toda nuestra vida. Todo lo han hecho mal. Iniciaron con una audiencia a la que no nos invitaron, a mí me llegó un correo a la media noche y no nos han notificado la resolución de nuestra petición de nulidad. El conductor va a tomar la audiencia desde el hospital y el metro está en calidad de víctima, eso es indignante”, concluyó.