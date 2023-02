Las aspas fueron un accidente, no un sabotaje: acusada por Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha señalado en múltiples ocasiones que los daños sufridos en el metro no son falta de mantenimiento sino sabotaje y la ama de casa, Viviana Salgado, reveló que no hay sabotaje, sino que fue un accidente aprovechado para un montaje político.

“Yo le conté a un vecino que mi lavadora estaba fallando y él fue a verla y me dijo que le tenía que cambiar las aspas. Para ir a arreglarlas, fui a la estación Juárez pero yo las traía en una bolsa que se me rompió y fue cuando las aspas cayeron primero al piso y luego a las vías, ahí estaba la Guardia Nacional. Cuando se me acercan, le explico a la señorita lo que había pasado y que podía hasta revisar las cámaras. Le dije que era un accidente y que no me negaba a acompañarla pero que no me iba a dejar esposar. Declaré y me dijeron que me tenían que resguardar ahí 48 hrs, me puse mal y aunque fue un accidente, todo mundo dijo otra cosa. Lo que dicen las autoridades son mentiras, por eso yo siempre dije que revisaran las cámaras pero resulta que las cámaras no servían y así. Pasé frío, no comí bien y luego me mandaron a Santa Marta, me tuvieron en ese ir y venir durante tres días. Me dejaron endrogadísima, mi esposo perdió el trabajo, ando viendo si los demando porque el daño que me hicieron moralmente no se me va a quitar. Hasta memes me han hecho comparándose con personas que sí son delincuentes. El licenciado me cobró veinte mil pesos, tendré que sacar un préstamo”, narró.